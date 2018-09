Pedro Calado na abertura das VI Jornadas Regionais da Qualidade

O auditório do Colégio dos Jesuítas vai receber, na próxima segunda-feira, as VI Jornadas Regionais da Qualidade e o vice-presidente do Governo Regional vai presidir à abertura da cerimónia. O evento tem início marcado para as 9 horas.

“Uma sociedade volátil assente numa enorme quantidade de dados e com futuro incerto, foi o mote para que a Organização, a Delegação Regional da Madeira da Associação Portuguesa para a Qualidade, estabelecesse um paralelismo com o romance de Aldous Huxley – “Admirável Mundo Novo’.

Esta fábula futurista de 1932 reflecte-se na actualidade pela existência de uma sociedade totalmente racional, tecnológica, científica e industrial a qual deixa para segundo plano o humanismo e toda a vertente não racional e emocional dos indivíduos”, explica o ganinete da vice-presidência em comunicado.