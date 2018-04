PCP reúne-se com Comissão de Utentes para identificar ‘falhas’ no acesso à Saúde

O Grupo Parlamentar do PCP reuniu-se, hoje, com a Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde para identificar os entraves de que são alvo os madeirenses e porto-santenses no acesso à Saúde.

Entre as várias preocupações referidas pela Comissão o PCP destacou: a falta recorrente de medicamentos vitais para os utentes na farmácia hospitalar; a precária rede de transporte de utentes do SESARAM; o desinvestimento nos cuidados primários de saúde, com falta de manutenção nos Centros de Saúde e de médicos de família na Região; a falta de apoio aos utentes deslocados, quer dentro da Região Autónoma da Madeira, como aqueles que têm de se deslocar a Portugal continental para receber tratamentos; e lacuna no acompanhamento psicológico de utentes e respectivas famílias debilitados devido a problemas graves de saúde; a gestão negligente dos órgãos administrativos do SESARAM e da Secretaria Regional da Saúde.