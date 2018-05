PCP considera “essencial” a conclusão da via expresso para São Jorge

O Grupo Parlamentar do PCP, desenvolveu ao longo do dia de hoje mais uma iniciativa do Parlamento Aberto. O Parlamento Aberto tem como objectivo contactar com as “forças vivas” e as populações da localidade, com o objectivo de auscultar as dificuldades sentidas no funcionamento diário das instituições, bem como aspectos locais ao nível social, cultural, ambiental entre outros, de forma a ser possível posteriormente desenvolver iniciativas parlamentares que vão de encontro com as aspirações das populações.

Após o Parlamento Aberto realizado na Freguesia do Curral das Freiras, o Grupo Parlamentar do PCP foi à Freguesia de São Jorge, Concelho de Santana onde foi possível reunir com a Junta de Freguesia, a Casa do Povo de São Jorge, assim como contactar com diversos habitantes da freguesia, para melhor conhecer a realidade vivida pelas populações desta freguesia do Norte da Ilha.

A conclusão da via expresso é uma das principais reivindicações da população, é uma obra essencial para o desenvolvimento da freguesia bem como irá garantir maior segurança rodoviária, pois são constantes as derrocadas que acontecem, na estrada regional que liga a freguesia á sede do concelho, como as que acontecem, na estrada regional que liga São Jorge ao Arco de São Jorge.

Esta é uma Freguesia rural onde as potencialidades agrícolas são imensas o que é uma mais valia para o desenvolvimento local, potencial que deveria ter uma atenção especial por parte do Governo Regional.

A emigração e a deslocação de muitos jovens para os concelhos da costa sul da ilha, é uma realidade preocupante, que promove a desertificação da freguesia, apesar dos incentivos dados pela Câmara Municipal e pela autarquia local, para a fixação dos jovens, não são suficientes para fazer face a esta problemática, pois tarda em chegar o desenvolvimento económico que garanta a criação de mais postos de trabalho nesta localidade.

As actividades ligadas ao turismo em particular o turismo rural e de natureza estão ainda subaproveitadas o seu desenvolvimento pode garantir um valor acrescentado à Freguesia.

Salientamos como positivo o facto de na Assembleia da República existir um consenso alargado para passar as instalações anexas ao Farol de São Jorge para a Região, essa é uma aspiração antiga da população de São Jorge, que desde a primeira hora contou com o apoio da CDU, foram varias as propostas de resolução que apresentamos em anteriores mandados na Assembleia Legislativa Regional, para que o Governo Regional interviesse nesse sentido, e foi a proposta de resolução do Partido Ecologista os Verdes, partido que integra a CDU que foi possível abrir este debate na Assembleia da República.

O Grupo Parlamentar do PCP vai desenvolver um conjunto de iniciativa parlamentares para dar resposta aos problemas identificados pelo poder local pelas associações e pela população de São Jorge.