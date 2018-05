Paulo Cafôfo mostrou ao presidente da Praia experiência do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como o restante Executivo municipal, dirigiram, ao longo do dia de hoje, uma recepção oficial ao presidente da Câmara Municipal da Praia (Cabo Verde), Óscar Santos, e à vereadora Ednalva Cardoso, que realizaram uma visita de trabalho ao Funchal, tendo, como temas principais, a Acção Social e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, por via da apresentação de boas práticas municipais a esse respeito. O Funchal e a Praia são cidades geminadas desde 2003.

A visita começou esta manhã, com uma ida ao Mercado dos Lavradores e uma recepção nos Paços do Concelho, prosseguindo no Centro Comunitário da Quinta Josefina, em Santo António, onde foi apresentado à comitiva cabo-verdiana o trabalho desenvolvido pela empresa municipal Sociohabitafunchal e, em especial, o projecto de intervenção social “Recriando Lares”, que tem por objectivo ajudar famílias com dificuldades de bairros camarários a adquirir competências relacionadas com a gestão doméstica e familiar. Seguiu-se uma visita guiada à Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, nos Viveiros.

Paulo Cafôfo começou por destacar o 15.º aniversário da geminação do Funchal com a cidade da Praia, que se assinala este ano, e falou de “um povo irmão, com quem temos colaborado ao longo dos anos, sobretudo na área do Ambiente e dos Resíduos. Esta visita vem justamente no sentido de incrementar a ligação já existente entre as duas cidades, em matérias que são uma causa comum, que os preocupam a eles, mas também a nós.”

O presidente destacou o Turismo como um desses temas fortes, indicando que “a Praia tem vindo a sentir um grande incremento turístico e hoteleiro nos últimos anos, o que tem desencadeado problemas em relação à limpeza da cidade, à recolha de resíduos, à gestão do saneamento básico e espaços verdes e à requalificação do espaço urbano, uma troca de experiências que claramente também nos interessa a nós. Ao longo do dia de hoje, lançámos, por isso, algumas bases de cooperação, que podem passar, desde logo, pela disponibilização do know how dos técnicos da Câmara do Funchal, para que atuem no terreno, contribuindo para a melhoria destes serviços públicos.”

Paulo Cafôfo acredita que o Funchal “tem muitas experiências que podem ser aplicadas” e explicou que “a área Social foi outro assunto em cima da mesa. Tivemos a Vereadora com o pelouro cá, e apresentámos aquele que é o nosso fundo de investimento social nas suas diversas vertentes, desde o apoio a medicamentos, arrendamento e aos programas de emprego, entre outros. Esperamos que o nosso trabalho lhes possa ser útil, mas também aproveitámos para conhecer a sua realidade, porque uma geminação faz-se de troca de conhecimentos e de partilhas”, destacando, por fim, a área da Educação, nomeadamente por via da proximidade entre o Município da Praia e as respectivas escolas, como uma das mas interessantes e que vale a pena aprofundar.