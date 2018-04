Passe sub-23 chega a três mil estudantes

O passe sub-23 vai ser uma realidade. Título começa a ser comercializado a 30 de Abril, abrangendo três mil estudantes do ensino superior na Região. Medida do Governo Regional vai custar mais de meio milhão de euros e vai conceder descontos até 60% no valor mensal do passe. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje, na qual damos naturalmente destaque às comemorações do 25 de Abril, através de uma entrevista a José Martins Júnior, que afiança que os partidos são como as igrejas e que para manter o espírito de Abril é preciso “estar acordado, ser vigilante e actuante”, bem como às recordações de muitos ilustres da nossa praça do seu dia 25 de Abril de 1974.

Ainda sobre o 25 de Abril, saiba que Jorge Palma juntou milhares na Praça do Município e que os protestos contra Lisboa devem marcar comemorações na Assembleia Legislativa.

Noutras notícias em destaque, realce para os cancelamentos e desvios de voos por causa do vento que esgotam paciência dos passageiros e que o Porto do Caniçal viveu um dia difícil devido a atraso e avarias.

Fique a conhecer ainda que há uma selecção Nacional de Culinária em experiência gastronómica a 26 de Maio e que

um monumento em honra de Mandela vai nascer no Funchal.