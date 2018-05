Operações turísticas, mobilidade e transportes dominam o 1º dia das jornadas parlamentares do PSD

O PSD Madeira está realizar as jornadas parlamentares no Porto Santo, que vão ter o seu términus esta sexta-feira. Neste primeiro dia de trabalho, os deputados laranjas abrodaram as questões ligadas às operações turísticas, mobilidade e transportes.

Os deputados do PSD Madeira visitaram uma unidade hoteleira (Hotel Vila Baleira), com Bernardo Caldeira a salientar que “em termos de turismo, esta unidade hoteleira conseguiu com muito esforço seu, mas também com as operações dos charters, sair do chamado “Lay-Off”, para uma operação aberta todo ano e com uma média de ocupação a rondar os 75%, o que é muito positivo”.

Em matéria de turismo, Bernardo Caldeira disse que “há que criar novas valências para atrair novas operações, e isso vai ser essencial, para o futuro do Porto Santo “.

O deputado pelo PSD Porto Santo à Assembleia Legislativa frisou, no que diz respeito aos transportes e mobilidade que esta é “uma realidade que os empresários constaram, sendo que o subsidio ao passageiro madeirense contribuiu para que, nas alturas de procura mais baixa, conseguíssemos aumentar essa procura do turista madeirense, porque é efectivamente o turista que mais gasta”.

Quanto à mobilidade, o assunto que está na ordem do dia para Bernardo Caldeira é o facto do Porto Santo, “continuar e após quase dois anos, a situação do concurso da linha aérea regional, que continua tudo num impasse, e aguardamos que o relatório final apareça e esclareça toda esta informação e contra-informação que existe e que realmente está prejudicar o Porto Santo”.

O social-democrata disse que o que é pior é que, “daqui a três semanas ninguém consegue marcar viagens e o que se pede é uma celeridade, acima de tudo, que tratem deste assunto de forma séria, o que não foi feito no último ano e meio”.

Estas jornadas parlamentares do PSD terminam amanhã e será feita uma conferência de imprensa, junto da piscina do Porto Santo, pelas 16h30.