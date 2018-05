O PCP realizou hoje uma conferência de imprensa, para apresentar os grandes objectivos do X Congresso Regional, que irá realizar-se nos dias 1 e 2 de Dezembro de 2018, na sala de Sessões do Hotel Buganvília, no Funchal.

O encontro servirá para definir as principais linhas de orientação política do PCP para os próximos anos, “que apontem para o “novo rumo: a autonomia ao serviço do povo e dos trabalhadores”.