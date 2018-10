Nuvens e chuva por vezes intensa para a Madeira

Apesar da aparente acalmia, o tempo na Madeira volta a ficar marcado pela chuva. O IPMA prevê para hoje céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser pontualmente intensos e acompanhados de trovoada.

O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante norte.

No Funchal teremos céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser intensos e acompanhados de trovoada, com vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar tome nota: Na Costa Norte haverá ondulação de noroeste com 1 a 2 metros enquanto na Costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar é de 23ºC.

Devido à má visibilidade no mar, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.