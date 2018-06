Número de edifícios licenciados e concluídos cresceu na Madeira no 1º trimestre do ano

De acordo com a Direcção Regional de Estatística, no 1.º trimestre de 2018, foram licenciados 78 edifícios, traduzindo-se num aumento de 2,6% face ao mesmo período de 2017. Destes, 65,4% correspondem a construções novas (51), das quais 86,3% têm como destino a habitação familiar (44). Estas obras originaram o licenciamento de 54 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 20,0% que no trimestre homólogo.

Os edifícios concluídos, neste trimestre, aumentaram 5,1% face ao período homólogo, totalizando 62 edifícios, dos quais 53,2% dizem respeito a construções novas para habitação familiar (33). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (43), os resultados indicam um decréscimo de 42,7% face ao mesmo período de 2017 (75).