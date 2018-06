NÓS, Cidadãos! reúne-se amanhã com novo Comandante Regional da PSP

O NÓS, Cidadãos! tem agendado para amanhã, 12 de Junho, uma audiência com o recém empossado Comandante da PSP da Região Autónoma da Madeira, o Superintendente Luís Filipe Simões. Uma reunião marcada para as 15 horas, no Comando Regional da PSP, no Funchal.

Além da apresentação formal do partido ao novo Comandante e da apresentação de votos de grande sucesso no desempenho da sua missão na Madeira, a reunião servirá sobretudo para o partido comunicar um conjunto de diversas situações, preocupações, questões e dificuldades que são diariamente sentidas e vividas pelas pessoas e famílias da Região e dos que nos visitam, e que afectam igualmente os profissionais de segurança que aqui prestam serviço.

Questões como a necessidade de mais recursos humanos na PSP, o grau de investimento em meios como a frota automóvel, a requalificação e construção de novas esquadras na Região, o índice

crescente de criminalidade, a prevenção e o combate à violência de género, o tráfico e número de

apreensões de droga e o aumento da sinistralidade rodoviária, serão abordadas pelo partido, juntamente com um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais de polícia durante os últimos e difíceis anos, cujo empenho e dedicação tanto contribuíram para a melhoria das condições de segurança e socorro das populações.