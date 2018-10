Nó 25 da Via Rápida em Machico encerra amanhã entre as 10 e as 12 horas

A VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. vai encerrar amanhã, dia 20 de Outubro, ambas as faixas de rodagem do nó 25 (Machico Sul), entre as 10h e as 12 horas, para trabalhos de saneamento preventivo de um bloco rochoso da escarpa adjacente ao referido nó.

Para quem circular amanhã na VR1, importa saber que quem circular no sentido Machico – Funchal, não poderá aceder ao túnel da Queimada Norte, sendo obrigado a sair para o exterior do nó 25 (Machico Sul), acedendo à Rotunda e podendo seguir na direcção do Funchal pela estrada regional até ao nó 24 (Água de Pena).

Quem seguir no sentido Funchal – Machico, será obrigado a sair da VR1 dentro do túnel da Queimada Sul para o nó 25 (Machico Sul) podendo seguir na direcção do Caniçal ou do Porto da Cruz pela estrada regional até ao nó 26 (Machico Norte) onde poderá retomar a VR1.

Toda a informação encontra-se igualmente disponível e em actualização permanente no site www.vialitoral.com .