Newsletter trimestral do Funchal dedicada ao alojamento local

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) lançou, em 2018, a sua newsletter destinada a todos os potenciais investidores no concelho. Denominada de ‘# FX Investe’, esta tem uma periodicidade trimestral, focando várias áreas de interesse no que diz respeito ao comércio, serviços e economia local do concelho em geral.

Cada edição tem um destaque próprio, e aborda dicas ao investimento, curiosidades, estatísticas e perguntas frequentes, dando, ainda, destaque a casos de empreendorismo de sucesso no concelho. A newsletter é enviada a toda a lista de contactos do Balcão do Investidor, que inclui possíveis investidores, comerciantes, agentes culturais e hotelaria, e está disponível no site oficial da CMF e em https://cmfunchal.wixsite.com/fxinveste04. Esta 4.ª newsletter destaca o tema do Alojamento Local.

A iniciativa sublinha a predisposição da autarquia para cumprir não só os seus serviços habituais, como para ir ao encontro dos munícipes, promovendo oportunidades de negócio para a economia local, e assume-se como mais uma acção integrada na política de promoção ao empreendorismo que o município se encontra neste momento a desenvolver.