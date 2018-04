Eram 7 horas da manhã quando o navio de cruzeiro Seabourn Oddisey atracou no Porto Santo, onde vai permanecer até às 17 horas. O navio partiu cedo do Porto do Funchal em direcção à ilha dourada com 452 passageiros a bordo.

A partida para Lisboa dar-se-á por volta das 17 horas, não sem antes desfrutarem da ilha dourada.