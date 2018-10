Município de Câmara de Lobos alerta população para reduzir circulação automóvel

O município de Câmara de Lobos alerta a população para as previsões meteorológicas relacionadas com o furacão ‘Leslie’. E, por isso, recomenda, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, que a circulação automóvel deverá reduzir-se ao estritamente necessário, sobretudo durante os períodos de maior intensidade, devendo ser respeitados os avisos e a sinalização recomendados pelas autoridades.

Além disso, recomenda evitar o atravessamento de zonas inundadas, de forma a prevenir o arrastamento de pessoas ou viaturas, assim como a necessidade de os cidadãos se manterem informadas sobre o evoluir da situação.

O município de Câmara de Lobos alerta ainda para uma adequada fixação de estruturas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas e a necessidade de uma permanente monitorização de infra-estruturas de drenagem, nomeadamente as que possam ser danificadas ou afectadas pelas condições meteorológicas previstas.

Além disso, e tendo em conta, as previsões para as zonas montanhosas, alerta para o facto de serem evitados os percursos auto e apeados em zonas críticas e de risco.

Caso seja necessário, recomenda a utilização dos seguintes contactos: Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos - 291 911 080; Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos - 291 911 444; Divisão de Polícia de Segurança Pública de Câmara de Lobos - 291 911 040.