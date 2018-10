“Muito tem sido feito na luta contra a pobreza”

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais disse esta tarde, em Lisboa, que a Madeira muito tem feito na luta contra a pobreza. “Mas muito mais temos para fazer, certamente. E é para isso que aqui estamos”, acrescentou. Rita Andrade falava no âmbito da Conferência “Pensar a Luta Contra a Pobreza - Criar Compromissos”, e de assinatura de protocolos, que decorreu na Sala do Senado, da Assembleia da República. Contou com a participação de entidades responsáveis por estas áreas, assim como por representantes dos partidos políticos com assento no Parlamento Nacional.

O evento decorreu por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala a 17 de Outubro, mas que, por questões de agenda, foi tratado esta manhã.

A iniciativa partiu da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, com quem o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, assinou um protocolo no Funchal, no dia 26 de Setembro, que visa disponibilizar apoio para a instalação de um Núcleo da instituição na Madeira, num espaço no Bairro do Hospital.

A iniciativa na capital pretendeu, por parte da EAPN Portugal, a renovação do seu apelo acerca da necessidade de definição de uma Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza. Acima de tudo, visou, com o debate, definir um processo de concertação e responsabilização partilhada de aprovação, implementação e avaliação da referida Estratégia Nacional, bem como a constituição de um grupo ad hoc na Assembleia da República que acompanhe e avalie todas as políticas e legislação existente quanto ao seu impacto (positivo e/ou negativo) sobre a pobreza.

A governante agradeceu a oportunidade por estar em Lisboa na iniciativa e disse ser a primeira vez que o Governo Regional se associa ao resto do País “para assinalar uma data tão nobre para o combate e a erradicação da pobreza”.

Na sua breve intervenção, Rita Andrade lembrou as palavras do padre Jardim Moreira, presidente da EAPN Portugal, de que “sem este trabalho em rede não chegamos a lado nenhum. Sozinhos não chegamos a lado algum. Tudo o que façamos é sempre muito pouco”.

Por isso mesmo, acentuou outra ideia: “A nossa postura é de grande humildade. Queremos aprender com os melhores. Independentemente de todo o trajeto que tem sido feito, este novo paradigma e esta porta que se abre através da rede europeia anti-pobreza ajuda-nos na análise das causas e de como podemos aprender com outras regiões do País, com a Europa e com o Mundo”.

A secretária regional reconheceu que se trata de “uma realidade que se traduz num flagelo mundial que não vale a pena escamotear”. “Existe e vamos enfrentá-lo e agradecer por todas as oportunidades que temos neste e noutros âmbitos para darmos passos significativos para a construção de um mundo melhor e para combater a pobreza de forma séria com um forte compromisso.É um forte compromisso estar aqui hoje para, simbolicamente, assinalar, e dizer que a Região Autónoma da Madeira, o seu Governo Regional, e a Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, que tutela todas estas temáticas, e que represento, estamos fortemente comprometidos a fazer este trabalho em rede com todos vós”, acrescentou.