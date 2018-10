MPT critica gestão de apoios sociais na Câmara do Funchal

O Movimento Partido da Terra – Madeira critica a política social da Câmara Municipal do Funchal que contempla apoios para as famílias com menos carências económicas, nomeadamente no apoio aos livros, à natalidade, ao medicamento e ao arrendamento. “Por ano o Município do Funchal dá aproximadamente em apoios sociais cerca de 3 milhões de euros (inclui-se agora o apoio aos universitários), onde mais de metade deste valor é dinheiro muito mal empregue e entregue”, acusou Roberto Vieira.

A decisão de Câmara municipal do Funchal de entregar talões de desconto para os livros a famílias com rendimentos mais elevados não é vista com bons olhos pelo líder do MPT. “Nos últimos dois anos entregaram vouchers para os livros, constatando-se que as famílias com escalão atribuído de auxílios económicos 1 e 2 recebiam vouchers com menos dinheiro, enquanto as famílias com escalão 3 com rendimentos mais elevados, recebiam o valor máximo no voucher”, denunciou. “Isto é inqualificável e ninguém consegue perceber a visão social anacrónica de uma vereadora com este pelouro que penaliza as famílias mais fragilizadas e beneficia aquelas que têm maiores recursos e meios para os obter”.

Quanto aos apoios à natalidade, Roberto Vieira também entende que a Câmara não tem feiro um bom trabalho e a prova, alega, é que a natalidade continua a diminuir no concelho do Funchal. “Esta política de apoios não tem tido efeitos práticos, tornando a sua viabilidade negativa. Tem apenas a aplicabilidade de ‘manutenção familiar’. Podemos apenas afirmar que as famílias com maiores recursos, também têm acesso a estes donativos sociais, mesmo sem necessidade. Que política é esta que assenta numa falsidade e num logro desta dimensão?”

Critica ainda o dinheiro dado a famílias com vencimentos mensais superiores a 2.500. “Recebem o máximo de apoio, o que em nosso entender, estas situações ultrapassam a razoabilidade do aceitável”.

A política no medicamento também merece críticas do líder do MPT. Roberto Vieira fala de “completa anarquia social” gerada pela descida da idade para candidatar-se ao apoio dos 65 anos para os 55, tendo gerado “uma correria ao apoio por pessoas que na sua maioria não precisam deste, porque os seus rendimentos dão resposta suficiente”.

Roberto Vieira defende o fim das ajudas camarárias às famílias com maiores rendimentos, na óptica de que ganham o suficiente para fazer face às suas despesas, e o reforço para as famílias de fracos recursos. “Isto é a política miserabilista de Paulo Cafofo e sua vereadora social, que não tem sensibilidade social, nada percebe desta temática e que tenta jogar areia aos olhos do povo, passando entre os pingos da chuva como se fosse uma ‘Maria Madalena’ milagreira do dinheiro público, engendraram esta estratégia que aos poucos nos vai levar novamente à ‘banca rota’, tudo em consonância com António Costa e as suas duas namoradas da Geringonça.”

Roberto Vieira recorda que apoio social é diferente de campanha eleitoral. E que o dinheiro se bem gerido poderia ser empregue na construção de habitação social.