Movimento Democrático de Mulheres - Madeira debate violência

O Movimento Democrático de Mulheres - Madeira promove no próximo dia 18, quinta-feira, no Hotel Orquídea, às 18h30, uma iniciativa intitulada ‘Vencer Violências - da Escola ao Espaço Público’.

Como oradoras vão intervir Luísa Paixão, professora, e Susana Gonçalves, psicóloga, ambas ligadas à abordagem da prevenção de violências no meio escolar, que tendem a repercutir-se no espaço público.

“Nas nossas escolas deparamo-nos com expressões violentas como o bulliyng, a violência no namoro, a violência de género, a violência ideológica, entre outras manifestações e formas de violência que comprometem inequivocamente o futuro das sociedades, pelo que importa actuar atempadamente sobretudo ao nível da prevenção, e em articulação com a comunidade. As consequências da violência nas escolas e na comunidade são muitas, passando pelo insucesso e abandono escolar e por uma projecção social de futuro que nos respeita a todos”, diz o MDM-M

A iniciativa é livre e está a aberta a toda a comunidade escolar e social, que convidamos a debater estas questões com as oradoras convidadas e sobretudo, a ponderar mais soluções que travem esta, que é considerada um dos maiores problemas nas escolas e nas sociedades: a violência.