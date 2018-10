Mosquitos?!

As nossas recomendações e medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti:

- Limpar os pratos e vasos de plantas, preenchendo-os com areia (dentro e fora de casa) – Sempre que possível elimine os pratos!

- Substitua as plantas que possam acumular água, como por exemplo as bromélias;

- Coloque o lixo em saco fechado, as tampas de garrafas, cascas de ovo, latas, embalagens, copos de plásticos ou qualquer outro objecto que possa acumular o mínimo de água;

- Mantenha os contentores do lixo fechados e devidamente isolados;

- Lave pelo menos uma vez por semana com escova, os recipientes de comida e bebida para animais;

- Deixe a tampa dos sanitários sempre fechada – WC’s pouco usados, devem ter uma descarga 1 vez por semana;

- Guardar os pneus secos em local coberto, se não for possível coloque areia para não acumular água;

- Retire sempre a água acumulada dos pavimentos;

- Verifique se há entupimento nos ralos e mantenha-os fechados se não são utilizados;

- Verifique as caleiras da água da chuva, remova folhas ou outros materiais que possam impedir o escoamento da água;

- Evite o acumular de entulho;

- Guarde as garrafas de vidro ou plásticas com o gargalo para baixo;

- Trate a água das piscinas com substâncias desinfectantes, higienizando no mínimo 1 vez por semana;

- Escove com sabão as paredes internas dos depósitos de água, devendo-se adequar uma cobertura com telas ou material com a mesma finalidade, nos casos em que os depósitos não tenham cobertura;

- Lagos artificiais e tanques de irrigação devem ser sujeitos a tratamento especializado (larvicidas) e aconselhamento profissional;

- Retire sempre a água das bandejas externas de frigoríficos e arcas de congelação, higienizando com água e sabão, adicionando ainda algum desinfectante.

Como a Extermínio poderá ajudá-lo?

Somos especialistas no controlo do insecto Aedes aegypti, pelo que desenvolvemos programas de controlo desta espécie de acordo com as mais recentes metodologias (físicas, biológicas e químicas) existentes no mercado.

A nossa avaliação, para o impacto deste insecto, compreende uma análise integrada em que aplicação de químicos é sempre o último recurso. Ajudamo-lo a implementar medidas de controlo e prevenção desta praga na sua habitação, mas também no que se refere a outras edificações. A nossa acção passa por desenvolver acções preventivas e sempre que necessário recorremos a metodologias adequadas para diminuição da densidade populacional desta praga.

Adequamos os planos de controlo integrado do Aedes aegypti em acordo com o mapa de risco para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, definindo com precisão as áreas de risco e metodologias de controlo necessárias.

Mosquitos! Aprenda a prevenir-se!

Recomendamos a utilização dos produtos repelentes:

- Repelin em aerossol, com o doseador, emite uma dose de spray em determinados intervalos de tempo, permitindo deste modo um maior efeito de repelir os mosquitos num determinado espaço físico;

- Repelin Gel é baseado numa combinação de 5 essências naturais activas com propriedades repelentes para insectos voadores (moscas e mosquitos).

