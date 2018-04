Miguel Silva Gouveia recebeu participantes de encontro internacional da Confraria Gastronómica da Madeira

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, os 120 confrades que participam no XVIII Capítulo da Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira.

Miguel Silva Gouveia enalteceu o trabalho desenvolvido pela Confraria Gastronómica da Madeira, nomeadamente na divulgação do património gastronómico regional, contribuindo para afirmar a região como um destino diferenciador com experiências genuínas. O autarca aproveitou, igualmente, o momento para convidar todos os presentes a “degustar o Funchal, este porto atlântico de fusão de culturas, em todas as suas vertentes”.

Os representantes das 30 confrarias, provenientes de Portugal Continental, Holanda, Espanha, França, Bélgica, Itália e Suíça deslocaram-se depois para o Mercado dos Lavradores, local escolhido para o jantar do segundo dia, onde foram recebidos com um Madeira de Honra.