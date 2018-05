Miguel Silva Gouveia recebeu alunos da Madeira Multilingual School

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, uma turma de estudantes de 5.º ano da Madeira Multilingual School, no âmbito da unidade de investigação ‘As pessoas organizam-se através de líderes e governos’, que está a ser desenvolvida no plano curricular da escola.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações e a história da Câmara Municipal do Funchal, e de ouvir, na primeira pessoa, o trabalho desenvolvido pelo executivo municipal. Houve ainda espaço para os alunos colocarem perguntas à sua escolha, relativamente a estilos de liderança, inspirações e motivações pessoais, dentro do âmbito do universo político.