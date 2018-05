Mercado dos Lavradores recebe Semana do Coração até quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) organiza, a partir de hoje e até à próxima quarta-feira, a IV edição da Semana do Coração, no Mercado dos Lavradores, diariamente das 9 às 18 horas.

A iniciativa, dinamizada pela Divisão de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da CMF, insere-se na iniciativa nacional ‘Maio, Mês do Coração’ e conta com a parceria das Farmácias de Santo António e Nova da Penteada, dos Serviços Médicos de Urgência, do Curso Superior de Enfermagem da Universidade da Madeira, da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e da GoBrunch.

Além dos rastreios bioquímicos, como a tensão arterial, glicémia e colesterol, o objectivo é desenvolver junto da população temas como a literacia em saúde e a educação para a saúde, sensibilizar para a adopção de estilos de vida saudável e realizar demonstrações de suporte básico de vida. Nesta IV edição da Semana do Coração, junta-se, pela primeira vez, aos parceiros habituais a GoBrunch, oferecendo no local uma alternativa de alimentação saudável, equilibrada e baseada em produtos regionais e sazonais, num conceito criativo e móvel.

O vereador João Pedro Vieira destaca o facto de “durante três dias, estas diversas entidades juntarem-se à Câmara do Funchal com o objectivo de incutir na nossa população estilos de vida saudáveis, com impactos directos no seu bem-estar.” O autarca lembra, igualmente, que “a estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais tem sido uma das estratégias mais importantes do actual executivo, e tem passado quer por uma requalificação da oferta e pela reabilitação de infraestruturas, como por uma grande dinamização em termos de eventos”.

“Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal do Funchal tem, assim, procurado captar públicos de uma forma apelativa, com uma forte aposta em acções de promoção multifacetadas, através do envolvimento de diversos parceiros, quer no sentido de dinamizar o comércio local, de valorizar a nossa cultura e o nosso património, quer com iniciativas de evidente interesse público, como é o caso desta Semana do Coração. Queremos que a população esteja cada vez mais próximos dos Mercados Municipais e este é um excelente exemplo da variedade de eventos que promovemos anualmente”, concluiu.