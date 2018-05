Meia centena de autores e 25 stands na 44.ª Feira do Livro do Funchal

Este ano a Feira do Livro do Funchal vai contar com a participação de 25 stands e 24 livreiros, um investimento de 140 mil euros da Câmara Municipal do Funchal. A 44.ª edição começa no dia 25 de Maio e termina no dia 3 de Junho dividida entre a Avenida Arriaga e o Teatro Municipal Baltazar Dias, com muitos livros, lançamentos, sessões de autógrafos, conversas, concertos e teatro. Está também prevista a habitual animação para o público infantil.

O programa foi apresentado esta manhã. Em números, inclui sete apresentações de livros, cinco lançamentos de edições da CMF, a presença de 17 autores nacionais e de 34 madeirenses, 22 concertos, 13 conversas e três espectáculos de teatro.

Entre os escritores estão Onésimo Teotónio de Almeida (27), João Tordo (27), João Pinto Coelho (27) e Dalila Teles Veras (3), mas também Fátima Lopes (2) e Filipa Gomes (2). Os escritores madeirenses serão promovidos em conversas diárias no Teatro. São dedicadas a Jorge Sumares, António de Marialva, Major Reis Gomes, Luzia, João Gomes Sousa (Feiticeiro da Calheta), Maria do Carmo Rodrigues, Ernesto Leal e o Alfredo Vieira Freitas, para além dos lançamentos e apresentações de obras de vários outros.

Na música, destacam-se as presenças nacionais de Mico da Câmara Pereira, (25) Joana Alegre (27) e Luís Severo (26), e de um novo projecto madeirense, Carmina Belli (1). A nível internacional, a Feira do Livro integrou este ano uma residência artística com o músico escocês Sandy Kilpatrick (3). Júlio Resende vai combinar a música ao piano com a poesia de Eugénio de Andrade e Gonçalo M Tavares, declamada por Júlio Machado Vaz (1). No programa nota ainda para a presença do humorista Bruno Nogueira (25).

O Teatro também passa pela Feira, nomeadamente com a presença do espectáculo ‘Porta com Porta’, com Sofia Alves e João de Carvalho (30 e 31).

Mais de 50 pessoas trabalham na edição deste ano. O presidente destaca a longa tradição da feira e a aposta do seu executivo. “A Feira do Livro tinha sido transformada numa Festa da Cultura. Aquilo que nós fizemos foi recuperar esta identidade e fazê-la crescer”.

Segundo Paulo Cafôfo, há autores a querem vir por sua iniciativa, o que significa, disse, “que chegámos ao rectângulo, isto é, atravessámos a Oceano Atlântico e culturalmente estamos a ter um impacto naquilo que se faz aqui na nossa cidade”.

O presidente da Câmara espera agora que o investimento se reflicta nas vendas de livros. E referiu a aposta da sua equipa também na edição.