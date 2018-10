Médicos açoreanos em formação na Madeira

No próximo dia 22 de Outubro (segunda-feira), pelas 08h45, irá decorrer a sessão de abertura do curso ‘Emergência e Estabilização do Doente Crítico’, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A iniciativa reúne 15 participantes, médicos internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar da Região Autónoma dos Açores.

Este curso visa dotar os participantes de competências técnicas e não técnicas em ambiente crítico como situações de urgência e emergência médicas, recorrendo a simuladores de alta fidelidade.

O curso tem a duração de dois dias e é composto por quatro módulos: Obstetrícia e Pediatria, Cardiologia, Anestesiologia/Trauma e Medicina Interna.