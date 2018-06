Marcelo provou a poncha da Madeira na Feira de Santarém

A Madeira está presente na Feira Nacional de Agricultura de Santarém e esta tarde, na iaguração do evento, o Presidente da República visitou o stand madeirense e logo anunciou não conseguia “resistir a uma boa poncha”.

Acompanhado do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, Marcelo Rebelo de Sousa provou alguns produtos regionais. Vários elementos da comitiva mostravam-se curiosos com algumas referências expostas no stand regional, como foi o caso do Licor de Rosas da Quinta Pedagógica dos Prazeres. No final fez questão de tirar uma fotografia com todos os elementos que compõem o staff do stand madeirense, cuja decoração ficou a cargo de João Egídio.

Com cerca de 200 mil visitantes, dos quais mais de 40 mil são profissionais, a Feira Nacional de Agricultura é o mais importante e representativo certame do sector e apresenta-se como um espaço privilegiado para o estabelecimento de contactos e negócios. À semelhança de anos anteriores a Região está presente com vários produtos tradicionais, como sejam o vinho, o rum, broas, bolo de mel, frutas entre outros a que se associam algumas empresas.

A 55.ª Feira Nacional de Agricultura/65.ª Feira do Ribatejo decorre até ao dia 10 no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. Este ano tem como tema “Olival e Azeite”.