Mais um Posto Florestal requalificado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã, pelas 13h30, as obras de requalificação do posto florestal do Poiso, orçadas em 281.299,62 euros.

Este projecto insere-se num projecto de requalificação de vários postos florestais, iniciado por este Governo Regional, com custo global de 1,65 milhões de euros.

Efectivamente, os Postos Florestais e Torres de Vigilância ao serviço do Corpo de Polícia Florestal estão a ser submetidos a obras, visando a melhoria das condições de trabalho e o reforço da eficácia na prevenção, vigilância e detecção de incêndios florestais.

Este Posto Florestal agora requalificado, pela sua área envolvente e localização, é um dos postos mais importantes da RAM, mas encontrava-se degradado.

A intervenção incidiu na melhoria das condições de habitabilidade e comodidade, nomeadamente substituição e reforço da cobertura, isolamento térmico e acústico, substituição das redes de água e esgotos e colocação de novos equipamentos sanitários, remodelação de toda a rede eléctrica e de telecomunicações e recuperação e substituição de portas, janelas e dos pavimentos interiores das zonas de serviço e de estar.

Refira-se ainda que as águas quentes instaladas provêm de um sistema de aquecimento a lenha, constituindo uma aposta na eficiência energética.

Foi igualmente recuperada e ampliada uma estrutura anexa, de apoio à actividade dos assistentes operacionais do IFCN que executam trabalhos silvícolas de limpeza e de prevenção a incêndios florestais ao longo de todo o ano na área.

O anexo agora recuperado poderá ainda ser utilizado no apoio a actividades desportivas e lúdicas, como é o caso dos “trails”.

Com este investimento, o Governo Regional recupera o património existente e garante melhores condições de trabalho aos seus funcionários, com proveitos para a floresta, que ganha maior eficiência na sua vigilância e fiscalização.