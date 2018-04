Mais dois aviões com destino à Madeira divergidos para o Porto Santo

O vento que se faz sentir no aeroporto da Madeira continua a desviar os aviões com destino à Madeira para a ilha do Porto Santo.

O voo da SATA S4 160 proveniente de São Miguel, Açores, deveria ter chegado ao Funchal à 11h54, acabou por aterrar no Porto Santo, não sem antes ter tentado várias aproximações à, pista.

O mesmo destino teve o voo proveniente de Bordéus, operado pela companhia Volotea. O V72064 que deveria ter aterrado às 12h25 em Santa Cruz optou por aterrar no Porto Santo.