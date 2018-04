Mais de uma centena de automóveis clássicos para ver até ao final da tarde em Machico

Centena e meia de automóveis e motos clássicos podem ser apreciados até às 17h00 deste domingo nas ruas da baixa da cidade de Machico.

A exposição, organizada pelos Amigos Fiat Madeira e pela Domingo Clássico, conjuga diversas celebrações. Por um lado, está associada ao ‘Drive it day’, um evento mundial que nesta data celebra a paixão pelas velhas máquinas. Por outro lado, está integrada nas celebrações do 25 de Abril dinamizadas pela Câmara de Machico. Nesse sentido, há uma ala de sete viaturas com matrícula de 1974, ano da revolução dos cravos.

A viatura mais antiga em exposição é um Austin de 1949, viatura comprada em 1976 (em segunda mão) por Joel Ramos, conhecido mestre de pintura automóvel, que tem mais dois carros antigos. Uma das novidades desta concentração é um jipe militar Willys, recentemente restaurado.

Para o ‘Drive it day - Clássicos da Revolução de Abril’ estavam inscritos 193 automóveis e 45 motos, mas alguns desistiram na véspera devido à ameaça de chuva. É de referir que muitos destes carros vão participar na parada que se realiza no próximo fim-de-semana no Funchal, no âmbito da Festa da Flor.