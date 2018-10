Mais de 700 pessoas nas actividades do Festival da Natureza da Madeira

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura fez um balanço positivo ao Festival da Natureza 2018, que chegou ao fim, neste domingo, depois de cinco dias de animação e aventura, vividos em 8 dos 11 concelhos da Madeira.

Mais de 700 participantes experimentaram o que a Região tem para oferecer ao nível de actividades de natureza, no que a secretária Paula Cabaço definiu como “um dos principais activos do destino”. Presente no concerto de encerramento do Festival, a governante manifestou-se muito satisfeita com os resultados, numa organização cujo sucesso “fica a dever-se ao extraordinário empenho e profissionalismo de toda a equipa da Direcção Regional do Turismo, das empresas de animação” e de parceiros como a Madeira Rural - Associação de Turismo em Espaço Rural, a Associação Regional de Vela da Madeira, a Universidade da Madeira, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a APRAM, bem como dos “agentes do sector que divulgaram e mobilizaram os seus turistas para esta iniciativa”. Aliás, confirme referiu Paula Cabaço, “alguns dos turistas inscritos nas actividades confirmaram o seu interesse por este tipo de experiências e afirmaram que estavam a repetir as actividades de edições anteriores por encontrarem, neste Festival, a oportunidade de viver o destino de forma activa e com muitas escolhas em simultâneo”.

Conforme salientou a governante e em paralelo à procura registada pelas actividades tradicionais que, anualmente, se disponibilizam neste Festival – como os passeios nas levadas e veredas ou o mergulho – “as novas apostas introduzidas este ano no programa conseguiram surpreender e cativar os participantes, esgotando na sua procura e, inclusive, levando a que mais vagas fossem abertas”. Foi o caso das experiências ligadas ao Jeep Tour (tanto em Câmara de Lobos, como no Pico do Areeiro e nos ‘sunsets’, envolveram 107 participantes), ao ‘coasteering’ (que esgotou a capacidade, com 40 participantes) ou dos passeios em catamaran (com 70 participantes), entre outros exemplos.

No total das 23 actividades que foram disponibilizadas também se destacou o canyonnig, que no total abrangeu cerca de 70 participantes. Destaque ainda para a aposta na implementação do “Dia da Serra” (ontem no Montado do Pereiro) e do “Dia do Mar” (hoje junto ao Centro Náutico de São Lázaro), que esgotaram na sua procura. “Só neste fim-de-semana, primeiro na montanha e depois no mar, tivemos cerca de 300 pessoas envolvidas nas actividades e no concerto Ecomusicalis desenvolvido no Fanal, o que realmente confirma não apenas a atractividade deste cartaz mas, também, a importância de apostarmos, cada vez mais, neste tipo de eventos que, afirmando a Madeira como destino de turismo activo, valorizam o nosso património natural e servem para complementar a nossa oferta de animação turística, enriquecendo-a através do que realmente nos distingue dos demais: uma natureza com muito para descobrir e experienciar, ao longo de todo o ano”, rematou a secretária regional do Turismo.