Mais de 6 mil toneladas de cana já entraram nos engenhos

O secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, afirmou, esta tarde, no Porto da Cruz, que a produção de cana de açúcar “tem corrido muito bem este ano”, pois os engenhos já receberam 6 mil toneladas deste produto agrícola. O governante falava no encerramento do III Festival ‘Apanha da Cana’.

“Há um conjunto de engenhos que garantem o escoamento da produção. Mais de 60% da cana já foi apanhada”, referiu Humberto Vasconcelos, que explicou que “há uma procura grande dos engenhos para aquisição de cana não só para a aguardente como também para o envelhecimento do rum”. Esta “é uma área de negócio que tem crescido e neste momento está a ser importante do ponto de vista financeiro para os engenhos”, acrescentou.

Apesar das quantidades da prdoução, o secretário regional considera importante que o preço se mantenha para o agricultor - são 27 cêntimos (16 cêntimos de fundos da UE e 11 cêntimos pelos produtores). O mesmo governante revelou está pronto a avançar o processo da próxima linha de crédito que, a partir de Junho, permite aos engenhos recorrer à banca e pagar de imediato aos agricultores. Desta forma “o Governo Regional contribui para a antecipação do pagamento”.

Humberto Vasconcelos destacou também o trabalho que o Governo tem feito na divulgação da aguardente da Madeira, com recurso a fundos regionais e da UE, além da criação do selo Marca Madeira, que distingue os estabelecimentos que trabalham apenas com o produto regional. Realçou, por outro lado, os contactos estabelecidos com as grandes superficies comerciais, que ajudam a escoar os produtos regionais. “Cada vez mais o Rum da Madeira é visto pelo mundo como um produto de grande qualidade. Os maiores especialistas do Mundo têm vindo cá fazer a sua degustação e têm achado que estamos no bom caminho. O nosso grande objectivo é que o agricultor possa usufruir rapidamente de maior rendimento com este grande trabalho que estamos a fazer no escoamento e divulgação”, finalizou.