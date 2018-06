$!Mais de 130 escolas representadas na Semana Regional das Artes

“Esta é uma semana que culmina com todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo de mais um ano lectivo nas nossas escolas. É uma semana que vem valorizar todo o empenho, a dedicação, de mais de duas centenas de professores nas nossas escolas, aliás, como foi aqui referido pelo professor Virgílio Caldeira, nós estamos a falar de mais de 130 escolas que estarão envolvidas também nesta actividade”, disse o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, na apresentação da 8ª edição da Semana Regional das Artes, esta quarta-feira, no Palácio do Governo Regional da Madeira.

O secretário regional da Educação lembrou “ainda esta semana (...) desta visão de formação integral que a Região tem desenvolvido ao longo destes anos, os nossos alunos nessas áreas específicas tiveram um desempenho que foi o melhor do país. o nível do desempenho motor e das competências artísticas, os nossos alunos têm um desempenho fantástico”.

Jorge Carvalho defende que este desempenho positivo se deve a “um aspecto fundamental e único no país: termos professores com formação específica a trabalhar com os nossos alunos nas escolas. Ou seja, temos os nossos professores de teatro, de dança, das artes”, entre outros.

O secretário regional acredita que também que o aproveitamento destes docentes especializados é a razão para “termos uma semana com a qualidade que as nossas Semanas das Artes têm tido” e acrescenta que “só assim é possível termos o reconhecimento de uma série de entidades externas e, neste caso particular, este ano, da Delta Cafés, com a colocação dos trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos nos seus produtos. É a demonstração da qualidade que os trabalhos desenvolvidos nas nossas escolas possuem”.

Em 2018, recorde-se, a Semana Regional das Artes acontece entre 11 e 17 de junho e, além das diversas iniciativas na baixa do Funchal, inclui também uma exposição na Galeria da Assembleia Municipal do Porto Santo.

Programa 11 a 17 de junho 2018:

Jardim Municipal do Funchal - 11 a 13 ; 16 a 17

Avenida Arriaga - 11 a 17

Palácio do Governo Regional (EntreArte) - 12 a 17

Teatro Municipal Baltazar Dias - 12 a 17

Centro Comercial La Vie - 12 a 17

Assembleia Legislativa da Madeira - 13 a 17

Centro de Congressos da Madeira - 14 e 15

Capela do Corpo Santo (Zona Velha) - 15

Palácio de São Lourenço - 15

A Semana Regional das Artes é um projecto da Secretaria Regional de Educação/ Direcção Regional de Educação, desenvolvido pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).

