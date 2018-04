“Madeirenses nunca viajaram tanto a preços tão baratos”

As declarações são do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, numa entrevista hoje publicada na edição impressa do DIÁRIO. Hoje, dia em que completa o terceiro ano do seu mandato, Albuquerque “desmistifica” a questão da mobilidade e garante que o seu Governo vai continuar a apoiar os grupos económicos e que isso não implica uma cedência aos lobbies. Por outro lado, reafirma que o ferry será uma realidade este ano e que a lei eleitoral deve ser mudada para permitir “governabilidade” à Região. A primeira parte da entrevista ao governante consta da edição de hoje.

Quanto aos eventos, saiba que as flores já saíram à rua e está assim dado o pontapé-de-saída para aquele que é um dos principais cartazes da Região. A baixa do Funchal veste-se para a festa dos próximos dias e o maestro David Ramael estreia-se à frente da Orquestra Clássica no concerto da Festa da Flor.

Quanto à saúde, a nossa primeira página de hoje conta-lhe que a via verde do medicamento já está na ‘estrada’. O mecanismo que garante fornecimento do remédio em falta até 24 horas seguintes começa em vigor hoje na Região, sendo que as falhas de alguns medicamentos hospitalares vão também ser acauteladas.

Olhando agora para Câmara de Lobos, saiba que a autarquia reduz a dívida em 1,1 milhões de euros, com as contas a demonstrarem que a autarquia utiliza metade da sua capacidade de endividamento.

Por fim, a nossa última ‘chamada’ na primeira página volta a falar de mobilidade, desta feita em relação à ilha dourada. A linha aérea de ligação entre a Madeira e o Porto Santo continua, ainda, sem vencedor.

