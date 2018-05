Madeirense Cabral Fernandes recebeu medalha de honra da Ordem dos Advogados

A Ordem dos Advogados atribuiu, hoje, sua medalha de honra ao advogado madeirense José Manuel Cabral Fernandes. A distinção teve lugar no âmbito da sessão solene de comemoração do Dia do Advogado, que decorreu em Lagoa, no Algarve, sendo que o profissional agraciado fez-se representar pelo presidente do Conselho Regional da Madeira, Brício Araújo.

Segundo uma informação avançada pela organização profissional, o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, entregou a medalha de honra de Cabral Fernandes, bem como a outros conhecidos advogados como António Garcia Pereira, José António Barreiros e José Pedro Aguiar Branco. A mesma nota explica que a medalha de honra da Ordem dos Advogados “é o galardão destinado a distinguir os advogados que, pelo seu mérito, honorabilidade e modo de exercício da profissão, tenham contribuído relevantemente para a dignidade e prestígio da advocacia, e que, pelo exercício empenhado de funções ao serviço da Ordem dos Advogados tenham contribuído relevantemente para o reforço e prestígio da Ordem e, bem assim, tenham prestado serviços relevantes na defesa do Estado de Direito e da Advocacia Portuguesa”.

Na ocasião recebeu a Medalha Comemorativa dos 50 anos de inscrição Rui Nepomuceno, advogado madeirense que integra uma lista que inclui o antigo bastonário da Ordem dos Advogados Júlio Castro Caldas e Proença de Carvalho.