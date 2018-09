Madeira vai ter sidra gourmet

O secretário regional da Agricultura e Pescas anunciou esta tarde no Santo da Serra, onde está a terminar a XXVIII Mostra da Sidra regional, que está a ser preparado um projecto de criação de um produto de qualidade que possa chegar ao mercado gourmet.

Segundo Humberto Vasconcelos a Madeira vai iniciar o processo de criação de uma sideraria no Santo António da Serra, com uma unidade artesanal, o mesmo que será criado nos Prazeres e que prevê mais duas unidades para que todas as zonas que produzem peros possa ter a sua pequena unidade.

Ainda será criada uma unidade diferente (central) com um laboratório para serem “feitos os testes necessários para fazer sidra com outra qualidade, por exemplo sidra gaseificada para comercialização no mercado regional e será sempre um produto gourmet para o nosso mercado”, explicou.

Os projectos vão ser candidatados ao quadro comunitário de apoio e do orçamento regional, através da nova associação criada, o que deverá acontecer até Junho do próximo ano.

Não obstante, este ano a produção é inferior á de 2017, porque o clima não ajudou, além dos pomares envelhecidos, o que também contribuiu para a menor produção do pero.