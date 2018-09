Madeira vai criar posto turístico em Lisboa com loja de exposição

A Madeira vai criar um posto turístico com loja de exposição em Lisboa, inexistente desde 2009, tendo encontrado para o efeito um local na zona do Chiado, revela hoje o Jornal Oficial da Região.

Numa resolução datada de 20 de setembro, mas que não foi publicitada nesse dia, no final do Conselho de Governo, o executivo regional decidiu arrendar um espaço físico, por um período de cinco anos, numa colaboração mantida com a Câmara Municipal de Lisboa.

“A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, encontrou um espaço junto à zona do Chiado onde, para além do Posto de Informação Turística, poderá ser criada uma loja de exposição de produtos da marca Madeira, bem como uma zona para a realização de ações de cariz cultural e gastronómico que irão potenciar a procura do destino Madeira”, refere a resolução.

O Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, adianta que o contrato de 1.200,00 euros mensais do edifício localizado na rua Nova do Almada, n.ºs 55 e 57 (piso 0 loja 1) se enquadra como “cartão de boas-vindas aos visitantes”, fazendo parte da estratégia da promoção do destino na cidade de Lisboa.

A resolução considera ainda importante esta decisão porque, desde 2009, a região autónoma “ficou sem espaço físico para a promoção do destino Madeira na cidade de Lisboa” e a opção pela zona do Chiado é encarada por ser um “dos locais mais prestigiados e com grande afluência de turistas em Lisboa, onde se podem encontrar as mais diversas lojas, galerias de arte, museus, restaurantes, cafés típicos e modernos, livrarias, teatros e muitas manifestações artísticas e culturais”.