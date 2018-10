Madeira regista aumento no Índice de Preços no Consumidor

No passado mês de Setembro, a Taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Região Autónoma da Madeira foi de 2,3%, mais 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior.

Os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira revelam que as maiores variações positivas foram observadas nas classes dos Transportes (6,8%) e Restaurantes e hotéis (5,2%).

Já no sentido inverso, as maiores variações negativas ocorreram nas classes ‘Vestuário e calçado’ e nos ‘Acessórios, Equipamento Doméstico e manutenção corrente da Habitação’, ambas com -1,4%

Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou 0,1% face ao mês anterior.