Madeira quer atrair jovens médicos para a Anestesiologia

‘Embarca na Anestesiologia’ é o tema da sessão que decorre na sexta-feira no Centro de Simulação Clínica da Madeira e que “visa atrair a atenção” dos jovens alunos de Medicina e Internos do Ano Comum para esta especialidade, foi hoje anunciado.

Este evento, que vai na sua oitava edição, conta com a presença do secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, sendo organizado pelo Serviço de Anestesiologia do Serviço Regional de Saúde deste arquipélago (SESARAM).

Na nota divulgada por este serviço pode ler-se que “através desta iniciativa, o Serviço de Anestesiologia ambiciona dar a conhecer as áreas de domínio e formação específica da Anestesiologia no sentido de atrair a atenção jovens alunos de Medicina e Internos do Ano Comum para esta especialidade como uma opção para o seu futuro profissional”.

O programa prevê a abordagem dos seguintes temas: Introdução à Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Tratamento da Dor pelo Anestesista e o Doente Crítico ao Cuidado do Anestesista.