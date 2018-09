Madeira na corrida pelo ‘tetra’ de Melhor Destino Insular do Mundo com nova campanha

A Madeira está nomeada, pela quarta vez consecutiva, para Melhor Destino Insular do Mundo nos World Travel Awards. Sendo este um facto assinalável, a Associação de Promoção da Madeira lança hoje uma campanha para assinalar o momento, dando continuidade ao conceito #madeiranowordsneeded, que foi lançado em Julho do corrente ano, quando o destino foi reconhecido, pela mesma organização, como Melhor Destino Insular da Europa 2018, prémio já conquistado em 2013, 2014, 2016 e 2017, ou seja, por 5 vezes.

A aposta no posicionamento associado ao #madeiranowordsneeded mantém-se, pois, as premissas do conceito apenas foram reforçadas.

Foi desenvolvido um novo visual, com base numa foto que mostra a natureza da Madeira no seu estado mais puro, activo que se considera vital para o reconhecimento do destino como um dos melhores do mundo.

O conceito criativo da campanha apresenta um visual cinematográfico que faz a ligação com a nomeação para aqueles que são considerados os ‘Óscares do Turismo’.

O plano de meios associado à campanha é, quase exclusivamente, digital com base em redes sociais e estará online até ao dia 24 de Outubro, em mais de 10 países.

“Mais que uma nomeação que nos enche de orgulho e, consequentemente, um momento que não poderíamos deixar de assinalar, pretendemos com esta campanha apelar à votação massiva no destino”, afirma Roberto Santa Clara, Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira.

“Os prémios que o destino tem recebido são, para além do reconhecimento da qualidade da Madeira enquanto destino turístico, uma excelente ferramenta de comunicação que nos tem permitido construir um posicionamento credível. As campanhas que temos lançado sobre esta temática têm tido um forte impacto, em particular o conceito #madeiranowordsneeded que em apenas 3 dias alcançou mais de 2 milhões de pessoas”.