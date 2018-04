Madeira e continente com risco ‘muito elevado’ de exposição à radiação UV

Quase todas as regiões de Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam hoje um risco ‘muito elevado’ de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, todas as regiões do continente, com excepção de Viana do Castelo e Braga (’elevado’), apresentam níveis ‘muito elevados’ de radiação UV tal como o arquipélago da Madeira.

Os Açores estão, segundo o IPMA, com níveis ‘moderados’.

O IPMA prevê para os próximos dias no continente uma subida dos valores das temperaturas, em particular da máxima, prevendo-se valores acima da média para o mês de Abril.

Segundo o IPMA, a temperatura máxima irá variar entre 24/25 °C na generalidade do território, podendo atingir 27/28°C em alguns locais.

A temperatura mínima, deverá variar entre 4ºC e 13ºC, subindo para valores entre 9ºC e 16 ºC a partir de sexta-feira.

No fim de semana, a temperatura máxima deverá voltar a descer, mantendo-se no entanto acima de 20ºC praticamente em todo o território do continente.

Para as regiões com risco ‘muito elevado’ e ‘elevado’ de exposição à radiação UV, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

No caso de risco ‘moderado’ são aconselhados óculos de Sol e protector solar.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é ‘baixo’, 3 a 5 (’moderado’), 6 a 7 (’elevado’), 8 a 10 (’muito elevado’) e superior a 11 (’extremo’).