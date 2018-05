Madeira diferencia-se pela autenticidade e inovação

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira recebe, hoje, o Seminário ‘Inovação em Destinos e Produtos Turísticos: Desafios para os Espaços Insulares’. Na cerimónia de abertura, a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, abordou as várias tendências de futuro do sector na Região, evidenciando os exemplos de inovação existentes.

“Quer na forma como comunicamos, quer na oferta hoteleira – cada vez mais apostada nas áreas da tecnologia e do digital, da sustentabilidade energética e preservação ambiental – quer, ainda, na oferta de serviços aos clientes e na actividade das nossas empresas de animação turística, as boas praticas, ligadas à inovação, são uma realidade bem presente no nosso destino”, vincou.

Inovação que, sublinha, deve ser uma constante sem, todavia, desvirtuar a autenticidade do destino e, pelo contrário, tirar partido da História ou da Natureza da nossa ilha. É, aliás, neste sentido que se entende a forte aposta no turismo de montanha na Madeira.

No que respeita aos desafios a ultrapassar, Paula Cabaço referiu-se ainda à concorrência “à escala global” e às alterações climáticas e atmosféricas que condicionam os destinos.

De destacar ainda as presenças: do coordenador do Doutoramento em Turismo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Jorge Umbelino; de Alfonso Vargas-Sánchez, da Universidade de Sevilha(US), de Francisco Silva e Maria do Céu Almeida, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), de Josep-Francesc Valls, Catarina Fernando e António Almeida, da UMa; de Dorita Mendonça, directora Regional do Turismo; de Paulo Oliveira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e dos empresários Luís Dias e José Alberto Cardoso.

Entre os oradores, fica a nota da necessidade de abordar a sazonalidade do destino Madeira, apesar de referirem que esta já é menor.