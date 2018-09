Madeira acolhe vigília do Movimento Nacional de Enfermeiros na próxima quinta-feira

O Movimento Nacional de Enfermeiros está a organizar uma vigília para a próxima quinta-feira, 20 de Setembro, a partir das 19h30, em várias cidades portuguesas, incluindo a Madeira.

O objectivo principal é sensibilizar a população portuguesa para os vários problemas que a classe enfrenta há vários anos, tais como a desvalorização da profissão, a ausência de uma carreira que permita uma progressão, a carência de profissionais de Enfermagem nos vários serviços do SNS que obriga muitos enfermeiros a trabalhar em condições penosas e muitas vezes colocando em risco a sua segurança e a dos utentes, além de que há enfermeiros que trabalham há mais de 15 anos e permanecem na base da carreira, não lhes sendo possível a tão aclamada progressão que o governo tanto garante.

Esta vigília junta-se à greve já convocada pelos sindicatos de Enfermagem, para os dias 20 e 21 de Setembro.

A Praça do Comércio, em Lisboa, a Avenida dos Aliados, no Porto, a Praça da República, em Coimbra, a Praça Dom Francisco Gomes, em Faro, no Hospital Nélio Mendonça, no Funchal e

a Secretaria Regional da Saúde, em Angra do Heroiomo, foram, para já, os locais escolhidos para esta vigília, não estando excluídas as hipóteses de serem organizadas vigílias noutras cidades.