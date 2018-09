Madeira acolhe Seminário Biogeográfico da Macaronésia

A secretária regional do Ambiente e Recurso Naturais, Susana Prada, presidiu à abertura do Seminário Biogeográfico da Macaronésia, que se realizou esta tarde, pelas 16 horas, no Colégio dos Jesuítas.

O seminário visa desenvolver trabalhos conjuntos sobre experiências, melhores práticas e necessidades de gestão de espécies e habitates comuns às regiões da Macaronésia, envolvendo representantes da Comissão Europeia, da Administração Pública de Portugal e Espanha, gestores de RN2000 e peritos científicos e académicos.

A Região acolhe este seminário que decorrerá na cidade do Funchal, entre os dias 24 e 27 de Setembro, que conta com cerca de 70 participantes.

Os temas abordados, em geral, referem-se à conservação da natureza e as principais decisões a serem tomada relativas a temáticas importantes como a gestão da Rede Natura 2000.