‘Madeira a Cantar’ em São Vicente

Para assinalar os 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura está a promover o concurso musical ‘Madeira a Cantar’.

A competição será realizada em todos os concelhos do arquipélago, de forma a descentralizar as comemorações desta data tão emblemática para a nossa Região e levá-la a toda a gente.

No concelho de São Vicente está agendado para o dia 14 de Julho, pelas 22h30, no Jardim Municipal deste concelho.

As inscrições para os concorrentes do concelho de São Vicente prolongam-se até dia 21 de Junho e podem ser efectuadas na Internet, no site www.madeira600.pt, através do endereço eletrónico madeiraacantar@gmail.com, na Câmara Municipal de São Vicente ou, alternativamente nos seguintes locais: Direcção Regional da Cultura, Rua dos Ferreiros, porta númerto 165 ou no Posto de Informação Turística, Avenida Arriaga, n.º 16.