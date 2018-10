Liliana Rodrigues participa no debate de igualdade de género no sector dos ‘media’

A eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues estará em Lisboa, amanhã e quinta-feira, dias 10 e 11 de Outubro, para participar na edição de 2018 da Conferência das Mulheres da União para o Mediterrâneo, este ano subordinada ao tema ‘As mulheres constroem sociedades inclusivas’.

A parlamentar socialista, que é vice-presidente para a Cultura da Delegação do Parlamento Europeu dos Países do Mediterrâneo, participará amanhã num painel que pretende debater o papel do sector privado e dos media como forma de quebrar os estereótipos e as barreiras sociais.

“A igualdade de género nos meios de comunicação social é um tema crucial que deve ser tratado com a máxima prioridade”, referiu a eurodeputada, acrescentando que os meios e os dispositivos de comunicação “exercem uma influência determinante na forma como a opinião pública constrói as suas percepções político-sociais”. No sue entender, os meios e os dispositivos “são um elemento fundamental da democracia e têm uma responsabilidade particular na promoção do respeito pela dignidade humana e no combate a todas as formas de discriminação e desigualdade entre os géneros”.

No âmbito do trabalho da eurodeputada na Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu, Liliana Rodrigues foi a responsável do grupo socialista por acompanhar o relatório sobre ‘A igualdade de género no sector dos media’, votado favoravelmente na passada sessão plenária de Abril.

Dados presentes no relatório mostram que, na UE-28, a participação das mulheres no processo de tomada de decisão nos meios de comunicação social foi de apenas 32% em 2015 e que a participação das mulheres como presidentes do conselho de administração foi de apenas 22%. A nível global, metade das mulheres que trabalham nos meios de comunicação social foi vítima de assédio sexual, sendo que um quarto sofreu actos de violência física e três quartos sofreram intimidação, ameaças ou abusos.

“A comunicação social é uma área tradicionalmente masculina, em que as mulheres entraram tardiamente e quase sempre para lidarem com assuntos ‘mais leves ou menos importantes’, tendo ainda de enfrentar múltiplas discriminações baseadas no sexo e exercer um esforço acrescido no sentido de se afirmarem profissionalmente e de conquistarem o seu espaço”, afirmou a eurodeputada.

A edição de 2018 da Conferência das Mulheres da União para o Mediterrâneo realizar-se-á na Fundação Champalimaud. Em Lisboa são esperados mais de 300 representantes de todos os sectores envolvidos nas questões sobre a igualdade de género e o empoderamento das mulheres na região euro-mediterrânea.