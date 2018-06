‘Juventude activa’ proporciona experiências profissionais aos jovens de Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos abre, no próximo dia 11 de Junho, as candidaturas ao programa municipal ‘Juventude Activa’, através do qual é pretendido proporcionar um primeiro contacto com o mundo do trabalho através de estágios de curta duração. No total estão prevista 15 vagas às quais todos os jovens do concelho, com idade entre os 17 e os 25 anos, poderão participar.

Os programas ocupacionais irão decorrer nos meses de Julho e Agosto, em diferentes entidades concelhias de âmbito público, nomeadamente casas do povo e juntas de freguesia, IPSS, associações sociais, culturais e desportivas.

As inscrições para participar no programa decorrerão entre 11 e 15 de Junho. Os interessados deverão dirigir-se à Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Câmara de Lobos para formalizar candidatura, devendo, para o efeito, apresentar cartão de cidadão, comprovativo de habilitações literárias, comprovativo de morada e IBAN. Eventuais pedidos adicionais de esclarecimento deverão ser colocados à Divisão de Desenvolvimento Social.

O ‘Programa Juventude Activa’ decorre, este ano, pela segunda vez, e prevê a atribuição de uma bolsa individual no montante de 200 euros, bem como seguro e certificado de participação.

Segundo a Vice-presidente da Câmara, Sónia Pereira, o objectivo do Programa é proporcionar aos jovens do concelho de Câmara de Lobos, com idades entre os 17 e os 25 anos de idade, nos meses de Julho e Agosto, experiências iniciais de contacto com actividades estruturadas e organizadas em variadas áreas de actividade profissional sedeadas no concelho. Para além disso, “o programa visa facilitar o desenvolvimento de competências essenciais à vida activa, nomeadamente aos níveis do saber-fazer e saber-estar, favorecendo nos jovens atitudes activas face à construção do seu futuro pessoal e profissional.