Junta do Monte está preocupada com a segurança das pessoas

A presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, afirmou, esta tarde, em conferência de imprensa, que não entende porque é que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) insiste em passar para a Junta a manutenção do percurso que faz a ligação entre o Largo da Fonte e a Igreja (inserido no Parque Leite Monteiro), quando aquilo que está em causa é a segurança das pessoas.

“Está em causa a segurança das pessoas, porque a Junta de Freguesia não tem meios técnicos e humanos para fazer esse trabalho”, alertou a autarca, que entende que as contrapartidas propostas pela autarquia presidida por Paulo Cafôfo não são suficientes para assegurar o bom funcionamento daquele espaço, percorrido por milhares de turistas por ano. “Não é apenas com 180 euros por ano [valor da proposta da CMF] que a Junta vai conseguir fazer a manutenção diária de um percurso tão exigente. Tem uma elevada densidade arbórea e um grande desgaste devido à passagem de centenas de turistas e madeirenses diariamente. E em última análise está em causa a segurança das pessoas que podem sofrer quedas”, adiantou Idalina Silva, realçando: “Não compreendemos porque é que tudo o que diz respeito ao Parque Leite Monteiro vai continuar a ser da responsabilidade da Câmara, menos este percurso.”

A presidente da Junta de Freguesia do Monte lembrou que o referido percurso sempre teve a manutenção assegurada pela autarquia, por três motivos: integra o Parque Leite Monteiro, da responsabilidade da CMF; tem especificidades e características muito próprias; e apresenta uma elevada densidade arbórea, necessitando de uma manutenção diária e uma monitorização constante, ao contrário de outros percursos do concelho.

Idalina Silva explicou ainda que a Junta de Freguesia sempre assegurou a manutenção dos percursos pedonais da localidade, mas o Caminho Padre José Marques Jardim pelas suas especificidades e complexidades não pode deixar de ser responsabilidade da Autarquia. “A Câmara Municipal é e sempre foi responsável pela manutenção do Parque Leite Monteiro. Prova disso é que tem uma equipa residente de jardinagem naquele espaço”, sublinhou a autarca do Monte, que na última semana enviou duas comunicações para a CMF, tendo em vista a assinatura do acordo de execução entre as partes. “Queremos assinar o acordo de execução e legitimar a transferência das verbas para a limpeza e manutenção dos caminhos e percursos pedonais do Monte. No entanto não obtivemos qualquer resposta por parte da Autarquia”, diz Idalina Silva, estranhando o silêncio do município.