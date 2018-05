JSD congratula Clube Desportivo Nacional pela subida à Primeira Liga do Futebol Português

A Juventude Social Democrata da Madeira (JSD/M) utilizou o Facebook para congratular o Clube Desportivo Nacional pela subida à Primeira Liga do Futebol Português.

“Este feito é mérito de todos aqueles que trabalharam ao longo de uma época e deve, por isso, ser um exemplo de dedicação que deve honrar e ser seguido por todos os Madeirenses. Após uma queda penosa à Segunda Liga, o Nacional levantou-se e procurou voltar ao Lugar que era seu por direito”, escreveu o presidente da Juventude Social Democrata da Madeira, Bruno Miguel Melim.

A JDS considera que “a entrada de mais um clube na Primeira Liga é mais um momento de afirmação da Madeira como potência do Desporto Nacional, demonstrando que a política desportiva seguida pelos sucessivos Governos Regionais foi, não obstante erros, muito bem conseguida”

“Uma palavra por isso a todos aqueles que alcançaram este feito- jogadores, equipa técnica e massa adepta- bem como todos os dirigentes e ao Presidente do Clube. Ficamos, enquanto adeptos do futebol e madeirenses, a aguardar o regresso do derby da Madeira à Primeira Liga”, acrescentou, concluindo: “Hoje é um dia de festa. Parabéns ao Clube Desportivo Nacional!”.