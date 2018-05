JPP manifesta pesar pelo falecimento de António Arnaut

O Juntos pelo Povo (JPP) manifesta o seu pesar pelo falecimento do Dr.º António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e Ex-Ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional. “Símbolo de dedicação às causas em que acreditava, é a ele que se deve a vontade de fazer mais e melhor pela Saúde, garantindo e protegendo os direitos, liberdades e garantias dos portugueses”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção a acrescenta: “Nesta hora de pesar, o JPP endereça as suas condolências à família, amigos e ao Partido Socialista do qual foi cofundador e presidente honorário”.