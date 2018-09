JP Funchal preocupada com eliminação de uma via da faixa de rodagem na Rua João de Deus

A JP-Juventude Popular do Funchal mostra-se preocupada com a eliminação de uma das duas vias da faixa de rodagem na Rua João de Deus devido aos constrangimentos que essa decisão já está a provocar aos estudantes da Escola Secundária Francisco Franco desde o primeiro dia do novo ano lectivo.

De acordo com Pedro Pereira, presidente da JP Funchal, “numa fase em que se inicia o novo ano lectivo esta decisão criará constrangimentos acrescidos aos jovens estudantes e suas famílias e mesmo entendendo a conveniência que o estacionamento agora criado possa ter para a nova unidade hoteleira da zona, a JP Funchal não pode aceitar que os estudantes sejam tratados como uma questão de menor relevância! Uma sociedade que não acarinha os seus jovens e estudantes com tudo quanto possível é uma sociedade sem grande futuro! Nós continuamos a defender uma cidade para todos e não dependente de interesses de terceiros e dessa forma acreditamos que alterações desta natureza merecem mais ponderação no seu processo de decisão”.

A JP Funchal estranha a quantidade de casos que se tornaram públicos na relação entre a Câmara Municipal do Funchal e a remodelação desta unidade hoteleira e garante que lutará contra quaisquer interesses económicos e políticos sempre que estes ponham em causa a dignidade dos estudantes e jovens do concelho.