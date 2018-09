Jornalista Celina Faria vai à UMa falar sobre ‘Comunicar Cultura’

A Jornalista Celina Faria desloca-se à Universidade da Madeira (UMa), no próximo dia 28 de Setembro, para proferir uma conferência intitulada ‘Há que tempos: Comunicar Cultura com Histórias de Pessoas e Lugares’.

A conferência está marcada para as 9h30, no anfiteatro 7 do Campus da Penteada, e irá incidir sobre o programa radiofónico ‘Há que tempos’, um dos mais conhecidos da Antena 1 – Madeira.

Organizada pelo Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, a conferência destina-se a toda a comunidade académica e ao público em geral.

A participação é gratuita e confere certificado de presença.