‘Jornadas Enfermagem: Cuidar o Doente Crítico’ reúnem mais de 150 profissionais de saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside amanhã, dia 12 de Outubro, pelas 9h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas à sessão de abertura das ‘Jornadas de Enfermagem: Cuidar o Doente Crítico – dos cuidados emergentes à reintegração’. Estas jornadas, que decorrem de 11 a 13 de Outubro são promovidas pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E.) em parceria com o Serviço de Emergência Médica Pré-hospitalar do Serviço Regional de Proteção Civil da RAM e com a Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA).

Este evento técnico-científico reúne mais de 150 profissionais de saúde e tem como principais objectivos promover o debate e reflexão sobre a abordagem integrada do doente crítico nos diferentes Serviços de Saúde da RAM, promover a partilha de experiências, estreitando laços de cooperação entre os diversos serviços e divulgar resultados de estudos científicos, no âmbito desta temática.

Refira-se que os cuidados ao doente crítico exigem enormes desafios da equipa multidisciplinar. As mudanças operadas em termos de complexidade dos problemas dos doentes e a permanente sofisticação dos meios de diagnóstico e terapêutica requerem dos enfermeiros que exercem a sua actividade profissional em unidades de emergência e urgência, bloco operatório e Cuidados Intensivos, uma constante actualização de conhecimentos. O número de enfermeiros com competências acrescidas na área do doente em situação de doença critica tem vindo a aumentar, na região e no País, pelo que a abordagem integrada beneficia da união de esforços dos diversos serviços intervenientes no tratamento do doente crítico, sendo essencialmente os serviços de Emergência Médica pré-hospitalar, Serviço de Urgência, Bloco Operatório e Cuidados Intensivos, os que mais de perto cuidam deste tipo de doentes.

O primeiro dia das jornadas, 11 de Outubro, é dedicado à realização de três cursos pré jornadas ‘SBV - DAE’, ‘Ventilação Não Invasiva’ e ‘Princípios Fundamentais na Colocação de Mesas para Cirurgia’. Nos dias 12 e 13, o programa das Jornadas contempla diversas conferências e mesas redondas, com a participação de especialistas de reconhecida experiência nesta matéria.